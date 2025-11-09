Авария на сетях оставила без света районы Таганрога

Аварийное отключение высоковольтной линии обесточило несколько районов Таганрога. Об этом со ссылкой на ПАО «Россети» сообщила глава города Светлана Камбулова .

Она подчеркнула, что ремонтники уже выехали на место и приступили к работе для подачи электроэнергии. По предварительной оценке, свет вернется в районы города в ближайшие два часа.

«Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии», — заявила Камбулова.

Она пообещала держать горожан в курсе о ходе ремонта высоковольтной сети.

В конце прошлой недели обрушившийся на Кемеровскую область девятибалльный шторм повредил провода региональной электросети, оставив без света жителей 21 населенного пункта.

Губернатор региона Илья Середюк заявил, что ремонтные бригады оперативно восстановили часть поврежденных линий и трансформаторную подстанцию.