Авария на подземном участке газопровода произошла в Омской области

Хоценко: в Омской области произошла авария на подземном участке газопровода

На подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области произошла авария. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Дорогие омичи! В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода специалисты», — написал он.

Хоценко уточнил, что жителям Омского района и других населенных пунктов ничего не угрожает.

«Просьба сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации», — добавил губернатор.

До этого глава региона отмечал, что пострадавших в результате ЧП нет. По одной из версий правоохранителей — произошла утечка газа из газопровода. Причины ЧП выясняются.

В августе сильный взрыв произошел на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске, после этого начался пожар. Несмотря на происшествие, предприятие продолжило работу в штатном режиме.