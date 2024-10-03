Audi и «Газель» не поделили Ленинградский проспект в Москве. Пострадали дорожные рабочие

Работник ремонта дорог попал под машину в результате ДТП на севере Москвы. Он и еще один человек получили травмы, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на Ленинградском проспекте в Хорошевском районе. Участниками ДТП стали Audi и «Газель». На место прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга и повреждение позвоночника, его забрали в Боткинскую больницу. У рабочего по ремонту дорог — травма коленного сустава. Мужчина отказался от госпитализации.

Накануне вечером в Москве машина, в которой находились восемь человек, врезалась в дорожный знак и перевернулась. В результате пострадал подросток. Юного пассажира госпитализировали.