Audi и «Газель» не поделили Ленинградский проспект в Москве. Пострадали дорожные рабочие

Работник ремонта дорог попал под машину в результате ДТП на севере Москвы. Он и еще один человек получили травмы, сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на Ленинградском проспекте в Хорошевском районе. Участниками ДТП стали Audi и «Газель». На место прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.
У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга и повреждение позвоночника, его забрали в Боткинскую больницу. У рабочего по ремонту дорог — травма коленного сустава. Мужчина отказался от госпитализации.
Накануне вечером в Москве машина, в которой находились восемь человек, врезалась в дорожный знак и перевернулась. В результате пострадал подросток. Юного пассажира госпитализировали.
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