Атаковавший детсад в Воронеже дрон начинили поражающими элементами

БПЛА, из-за которого пострадало здание детского сада в Воронеже, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza . Ранее глава города подтвердил данные о том, что в детсаду посекло стекло.

Никто из воспитанников и сотрудников сада не пострадал, но в других частях города травмы получили 16 человек. Это официальные данные. Один мужчина, по словам губернатора Александра Гусева, находится в коме.

Также известно, что в числе пострадавших есть годовалый мальчик и подросток. Всем пострадавшим обещают оказать всю необходимую помощь.

Сейчас на месте падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы.