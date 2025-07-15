Атаковавший детсад в Воронеже дрон начинили поражающими элементами

БПЛА, из-за которого пострадало здание детского сада в Воронеже, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Ранее глава города подтвердил данные о том, что в детсаду посекло стекло.
Никто из воспитанников и сотрудников сада не пострадал, но в других частях города травмы получили 16 человек. Это официальные данные. Один мужчина, по словам губернатора Александра Гусева, находится в коме.
Также известно, что в числе пострадавших есть годовалый мальчик и подросток. Всем пострадавшим обещают оказать всю необходимую помощь.
Сейчас на месте падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы.
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