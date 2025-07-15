Один из 16 пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж впал в кому

Гусев: 1 из 16 пострадавших из-за БПЛА в Воронеже находится в коме

После ночной атаки БПЛА на Воронеж на данный момент известно о 16 пострадавших. Такие данные привел в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Пятнадцать из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны», — написал он.

Также Гусев уточнил, что один мужчина находится в коме, а у другого повреждены легкие.

«Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (еще один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с легкой травмой)», — добавил губернатор.

Одну из местных жительниц доставили в воронежскую больницу из сельского района с осколочным ранением плеча.

Сейчас муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь, заверил Гусев.