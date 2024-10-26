Астронавта НАСА доставили в госпиталь после возвращения на Землю

Американский астронавт попал в госпиталь после возвращения на Землю в составе экипажа корабля Crew Dragon. Об этом сообщили на сайте НАСА , не называя его имени.

«Астронавт НАСА испытал недомогание», — отметили в сообщении.

Всех четверых членов экипажа Crew-8 планово доставили в больницу города Пенсакола в штате Флорида. Трое членов команды, в том числе российский космонавт Александр Гребенкин, прошли осмотр у врачей и отправились в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне.

Накануне Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и направился на Землю. Возвращение Crew-8 неоднократно откладывалось из-за плохой погоды.

В состав экипажа 72-й длительной экспедиции вошли российские специалисты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. А также астронавты НАСА Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.