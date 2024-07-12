Астраханцы нашли в реке мертвого младенца

В ведомстве уточнили, что вечером 11 июля у дома, расположенного на улице Куликова, в ерике Казачий местные жители увидели труп новорожденной девочки. При этом на теле младенца не было признаков насильственной смерти.

Прибывшие на место следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На днях в Москве обнаружили новорожденную девочку на седьмом этаже в одном из домов по Чусовской улице. Бросившую младенца 42-летнюю женщину зафиксировали камеры домофона. Ребенка увезли в больницу, его здоровью угрозы нет. Прокуратура организовала проверку после случившегося.