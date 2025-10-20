Артиллерийский снаряд взорвался над кортежем Вэнса в Калифорнии

Во время показательных стрельб в честь празднования 250-летия Корпуса морской пехоты в США 155-миллиметровый снаряд разорвался над трассой, по которой ехал кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщила газета The New York Times.

Взрыв прогремел над автомагистралью между Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Осколки снаряда повредили машину дорожного патруля и мотоцикл охраны.

Артиллерийский выстрел произвели с находящегося в километре от трассы пляжа в 13:46 по местному времени. Один из снарядов по неизвестной причине разорвался раньше времени. Из-за ЧП стрельбы прекратили, охранники Вэнса не пострадали.

Издание напомнило, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом изначально выступал против проведения стрельб над гражданской автомагистралью, но военные заверяли, что это безопасно для дорожного движения.

Ранее на поставлявшем вооружения на Украину военном заводе в Теннесси прогремел мощный взрыв.