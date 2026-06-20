Аргентинский футболист-подросток погиб из-за удара мячом во время матча

NTK: в Аргентине 14-летний футболист погиб после удара мячом в грудь

Юный футболист в Аргентине погиб после попадания мячом в грудь. Об этом сообщило издание Need To Know .

По информации источника, 14-летний Бенджамин Донофрио играл за команду Atlético Sarmiento. В ходе любительского матча футболист получил удар мячом и упал на газон, у него начались судороги.

На арену вызвали врачей, парня повезли в больницу. По дороге медики диагностировали остановку сердца, в реанимации ему ничем помочь не смогли.

Предварительной причиной стало сотрясение сердца, когда из-за мощного удара нарушается сердечный ритм. В основном жертвами такого состояния становятся именно спортсмены. Местная прокуратура начала проверку.

Днем ранее в Воронежской области школьник скончался после тренировки в спорткомплексе. Тренер оказал ему первую помощь, но в больнице 10-летний мальчик умер.