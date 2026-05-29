Арестованной в Дубае россиянке потребовалась помощь врача

Арестованной в Дубае россиянке Карине, подозреваемой в провозе наркотиков, требуется консультация врача. Мать девушки Татьяна рассказала РИА «Новости» , что ее дочери необходимо лекарство, которое она регулярно принимает.

Собеседница агентства заявила, что Карина принимает лекарство, на которое требуется рецепт. Девушке пообещали пригласить врача, но пока медик не посещал заключенную.

«Она просила, чтобы ее осмотрел врач… Нет… С врачом… никак… Просила примерно неделю назад. <…> Меня беспокоит, что у нее начали появляться синяки по телу… Она думает, что это анемия», — рассказала Татьяна.

По словам матери, у Карины осталось таблеток на два дня. Раз в день их приносит охранники из запасов самой девушки.

Ранее мать Карины рассказала, что ее дочь подставили. Чемодан, в котором нашли наркотики, принадлежит не ей, а ее приятелю, который оформлял билеты и багаж. В родном городе друзья Карины объявили сбор денег на адвоката.