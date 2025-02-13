Арендаторам помещений на Электрозаводе предложили расторгнуть договоры аренды

Арендаторам помещений в здании Электрозаводе после крупного пожара предложили расторгнуть договоры. Обращение руководства комплекса появилось в распоряжении 360.ru.

«Настоящим сообщаю, что по техническим причинам комплекс ООО „Электрокомбинат“ будет закрыт до 5 марта 2025 года», — написал в уведомлении заместитель генерального директора А. Быковский.

Руководство комплекса уточнило, что готово расторгнуть договоры аренды нежилых помещений, если арендаторы направят им письменное уведомление. Кроме того, им полностью вернут единовременный платеж и неснижаемые остатки после процедуры взаимозачетов.

Некоторые арендаторы удивились, что Электрозавод будет закрыт еще несколько недель. Также они не понимают, что им сейчас делать — продолжать работать онлайн или все же расторгнуть договор аренды.

На территорию комплекса до сих пор никого не пускают.

Ранее очевидица пожара на Электрозаводе рассказала, что при пожаре в здании выжили две молодые кошки, которых она подкармливала.