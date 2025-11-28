Аномально теплая погода может лишить урожая юг и центр России

Mash: из-за теплой погоды могут погибнуть посевы на юге и в центре России

Аномально теплый ноябрь нарушает биоритмы растений и может оставить южные и центральные регионы России без урожая. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Он обратил внимание на опасность «ложной весны» для посевов. Из-за теплой погоды в Сочи распустился олеандр, а в Воронежской области — крокусы.

Экологи рассказали каналу, что теплая погода может спровоцировать неурожай винограда, малины, яблок и грибов. Сильнее всего пострадают Крым, Воронеж и Краснодарский край.

Также из-за потепления в ряде регионов начали выходить из спячки медведи. Голодные хищники могут нападать на людей и даже забираться в дома. Проснувшихся не в сезон животных заметили в Калужской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Московской областях.

Ранее член Русского географического общества Михаил Лучкин объяснил, что раннее цветение не вызовет серьезных последствий. По его словам, это может повысить уязвимость растений, однако такое явление не относится к чрезвычайным.