Член РГО Лучкин сообщил, что осеннее цветение на Кубани может повлиять на будущий урожай
На Кубани из-за аномально теплой осени растения зацвели повторно. Член Русского географического общества Михаил Лучкин сообщил «Краснодарским известиям», что такое явление не относится к чрезвычайным.
Специалист отметил, что на побережье наблюдается цветение сирени, мирабилиса, циннии и других летних цветов. По его словам, если зима начнется с резкого похолодания, растения могут оказаться уязвимыми, так как в период вегетации их зимостойкость понижается.
Как пояснил эксперт, ситуация действительно способна повлиять на будущий урожай, однако пока серьезные последствия не прогнозируются.