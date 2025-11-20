Член РГО Лучкин сообщил, что осеннее цветение на Кубани может повлиять на будущий урожай

На Кубани из-за аномально теплой осени растения зацвели повторно. Член Русского географического общества Михаил Лучкин сообщил « Краснодарским известиям », что такое явление не относится к чрезвычайным.

Специалист отметил, что на побережье наблюдается цветение сирени, мирабилиса, циннии и других летних цветов. По его словам, если зима начнется с резкого похолодания, растения могут оказаться уязвимыми, так как в период вегетации их зимостойкость понижается.

Как пояснил эксперт, ситуация действительно способна повлиять на будущий урожай, однако пока серьезные последствия не прогнозируются.