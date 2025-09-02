«Ангара» оказалась на грани приостановки полетов из-за нарушений

«Известия»: «Ангаре» могут запретить полеты после крушения Ан-24 в Приамурье

Роспотребнадзор провел проверку после крушения самолета Ан-24 в Амурской области и нашел у авиаперевозчика ряд нарушений. Об этом сообщили «Известия» .

Надзорное ведомство обнаружило, что более половины самолетов «Ангары» продолжают использоваться с несоблюдением требований по поддержанию летной годности. Из-за нарушений компанию могут обязать остановить полеты.

В июле у «Ангары» уже аннулировали сертификат организации по техобслуживанию воздушных судов.

«Анализ работы перевозчика продолжается. „Ангара“ выполняет рейсы. Руководству авиакомпании даны рекомендации по повышению уровня безопасности полетов», — отметили в Росавиации.

В июле самолет Ан-24, летевший из Хабаровска, при заходе на посадку потерпел крушение около Тынды. Жертвами авиакатастрофы стали все находившиеся на борту 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов.