Анализ ДНК помог спустя 25 лет узнать судьбу похищенной девочки

В США полицейские благодаря судебной генеалогии расследовали похищение 25-летней давности. Мать выкрала двухлетнюю девочку у отца и увезла в Мексику, сообщил телеканал CBS News .

Андреа Мишель Рейес пропала в октябре 1999 года в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Девочку воспитывал отец. Полиция сразу заподозрила в похищении мать — Роза Тенорио не имела прав опеки над дочерью и незаконно увезла ее из страны.

Правоохранители предположили, что женщина спрятала ребенка в мексиканском городе Пуэбла и даже отправили туда оперативников. Несколько раз полицейские публиковали фотографии Рейес, измененные в соответствии с возрастом.

Лишь в 2023 году в деле наметился прогресс. С отцом пропавшей девочки связалась 27-летняя мексиканка, представившись его дочерью. Тест ДНК подтвердил ее слова.

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