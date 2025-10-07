Ан-24 сел в Красноярске с треснувшим стеклом в кабине экипажа

Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» приземлился в Красноярске с повреждением бокового стекла кабины экипажа. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку ЧП, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно выполняло рейс Светлогорск — Красноярск. В ходе полета боковое стекло в кабине разрушилось, пилоты благополучно посадили самолет. Всего на борту находились пять членов экипажа и 37 пассажиров.

В авиакомпании «КрасАвиа» ТАСС сообщили, что стекло треснуло примерно за 60 километров до посадки в аэропорту Черемшанка. Никто из пассажиров не пострадал, перевозчик начал собственную проверку ситуации.

В сентябре Ан-24 разбился в Амурской области из-за ошибки пилота.