Амурский полоз забрался под капот машины в Приморье

Житель Приморья обнаружил в капоте своей машины амурского полоза. Мужчине пришлось чуть ли не голыми руками извлекать пресмыкающееся из автомобиля, сообщил источник 360.ru.

Внимание водителя привлекли странные звуки, которые раздавались из его Toyota Regius Ace. Когда он открыл капот, то увидел там то, что больше всего не ожидал, а именно — большую змею.

В какой-то момент она даже пыталась «дать отпор». Но мужчина не растерялся, а воспользовался щупом для масла и помог гостье добраться до кустов.

Похожий случай недавно произошел в центре Москвы. Очевидцы обнаружили спящей большую желтую змею во дворе дома в Малом Трехсвятительском переулке и вызвали спасателей.

В декабре жительница Москвы увидела пресмыкающееся в туалете собственной квартиры. Змею отловили и передали зоологам.