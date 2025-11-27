«Ампутируют ноги». В Оренбурге на девушку рухнуло дерево

Источник 360.ru: дерево упало на девушку в Оренбурге

Дерево упало на прохожую во дворе жилого дома в Оренбурге. Девушка получила тяжелые травмы, о ситуации рассказал источник 360.ru.

Все произошло утром 27 ноября во дворе дома 14 на улице Промышленной. Дерево рухнуло на проходившую мимо девушку и задело рядом стоявший автомобиль.

«Говорят, что перелом позвоночника. И скорее всего, будут ампутировать ноги, [у нее] несколько открытых переломов», — сообщил собеседник редакции.

Происшествием заинтересовалась местная прокуратура. Ведомство уже провело проверку, ее результаты направили в следственные органы, где возбудили дело по статье 238 УК России о нарушении требований безопасности.

Надзорное ведомство заявило, что контролирует ход расследования и готовит меры для защиты прав пострадавшей.

Сейчас специалисты устанавливают, кто отвечал за состояние территории и почему аварийное дерево не убрали заранее. Следователи опрашивают свидетелей и изучают документы управляющей компании.

