Итальянца в Москве задержали за запуск дрона над «Зарядьем»

Shot: бортпроводника из Италии задержали за запуск дрона над парком «Зарядье»

Фото: Unsplash

В Москве задержали итальянца, который, вопреки запрету, запустил дрон над парком «Зарядье». Мужчина прилетел в Россию, будучи бортпроводником авиакомпании Emirates, и решил поснимать виды с высоты птичьего полета, сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон над Варваркой заметили днем 5 августа. Квадрокоптер Dji несколько раз пролетел над центром Москвы, заснял «Зарядье» и другие достопримечательности. Полицейские нашли и задержали оператора.

Нарушителем оказался 21-летний гражданин Италии, бортпроводник Emirates. Он сказал, что не знал о запрете на запуск дронов, и просто хотел поснимать город. Полицейские составили протокол по статье 11.4 КоАП России «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Запрет на беспилотники в Москве ввели в мае 2023 года, напомнили «Известия». Полиция предупредила об административной и уголовной ответственности за его нарушение.

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