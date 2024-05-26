Американский беспилотник-разведчик заметили у берегов Сочи
Flightradar24: недалеко от Сочи засекли американский БПЛА Global Hawk
Над акваторией Черного моря, недалеко от Сочи, заметили беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщил сервис Flightradar24.
Судя по его данным, американский разведывательный БПЛА поднялся в воздух с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на Сицилии. По состоянию на 15:00 по московскому времени дрон находился недалеко от крымского побережья и Краснодарского края.
Аналогичный беспилотник заметили над Черным морем 19 мая. Он тоже взлетел с Сигонеллы и несколько часов кружил в нейтральном воздушном пространстве.
СМИ предположили, что американский БПЛА мог наводить дроны ВСУ, которые в тот день атаковали Краснодарский край и Севастополь.