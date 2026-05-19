Американка родила сына прямо в зале суда во время заседания

В США беременная Саманта Рандаццо родила сына прямо в зале суда, где ждала решения по своему делу. Удивительную историю появления на свет нового человека рассказала газета The New York Times .

Накануне 33-летнюю женщину задержали по обвинениям в хранении наркотиков и незаконном проникновении на крышу. Кроме того, у нее уже был открытый ордер на арест. Во время ожидания в суде Рандаццо согнулась на скамье, после чего у нее отошли воды.

Адвокат Уинтон Шарп рассказал, что судебные приставы быстро освободили помещение и начали помогать женщине. За несколько минут до полуночи 15 мая она родила здорового мальчика.

После случившегося правозащитные организации Legal Aid Society и Brooklyn Defender Services потребовали проверки. Их представители заявили, что женщина рожала в оковах и без нормальной медицинской помощи, а некоторые сотрудники суда якобы позволяли себе шутки. Адвокат эти обвинения отверг.

Представитель суда позже уточнил, что запястья Рандаццо были скованы за спиной, но кандалы на ее ноги не надевали. Наручники тоже сняли сразу, как только сотрудники поняли, что начались роды.

В полиции заявили, что при задержании женщина носила мешковатую одежду и не говорила о беременности. Незадолго до суда ее также осмотрели в больнице, откуда отпустили тем же вечером, не заметив приближения родов.

