Американец запер детей в раскаленной до +51 градуса машине ради секс-шопа

Полиция американского города Финикс задержала Асенсио Ларго. Мужчина оставил четверых детей под палящим солнцем в наглухо закрытой машине, ушел в секс-шоп и напился. Об этом сообщил New York Post .

Прохожие заметили в районе пересечения 24-й улицы и Мэдисон-стрит машину с детьми двух, трех, четырех и семи лет. Отец запер их с выключенным кондиционером на 40-градусной жаре.

Прибывшие на место полицейские освободили детей, напоили водой и отвезли в больницу с симптомами теплового удара. Воздух в салоне нагрелся до +51 градуса. Их 38-летнего отца нашли через час в секс-шопе в The Adult Shoppe с кинозалами и отдельным комнатами. Он долго не откликался, а когда все-таки вышел, попытался сделать вид, что это не его машина. От него пахло алкоголем.

«Это просто указывает на высокий уровень безрассудной виновности, основанной на осознании произошедшего. Трудно сказать, что кто-то, выросший в Аризоне, не знает, что дети и собаки погибают в закрытых автомобилях», — заявила в суде комиссар округа Марикопа Джейн Маклафлин.

Ранее в Словакии умер трехлетний ребенок, которого оставили в машине на жаре. Полиция возбудила уголовное дело.