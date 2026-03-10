Американец с лопатой ворвался в китайский ресторан, чтобы спасти человечество

В США мужчина с лопатой ворвался в китайский ресторан, чтобы остановить пандемию

В Орландо мужчина с лопатой разгромил китайский ресторан и заявил, что хотел помешать новой вспышке COVID-19. Об этом сообщила газета Daily Star .

Американец сначала пытался попасть внутрь через служебную дверь, а затем ворвался в заведение через главный вход и направился на кухню. Там он повредил часть оборудования и испортил продукты. Хозяин ресторана попробовал остановить незнакомца, но получил удар лопатой по спине.

Во время допроса задержанный объяснил свои действия заботой о человечестве. Он заявил, что пытался не допустить новой пандемии коронавируса. Мужчина также утверждал, что китайские рестораны собирались 6 июля выпустить новый штамм COVID-19 и называл себя пророком.

После задержания американцу вменили нападение, незаконное проникновение с оружием и умышленную порчу имущества.

Ранее в США сотрудник коммунальной службы обнаружил в мусорном баке человека, скрывающегося от полиции. Беглеца вскоре задержали, никто не пострадал. Это был водитель машины, которого патруль ранее остановил.