В США рабочий нашел преступника, прячущегося в мусорном баке от полиции

В США сотрудник коммунальной службы обнаружил в мусорном баке человека, скрывающегося от полиции. Об этом сообщило издание Huff Post .

В штате Огайо видеорегистратор с патрульной машины зафиксировал момент, как коммунальщик подкатил контейнер к мусоровозу, чтобы опорожнить его. Затем он откинул крышку, но сразу же отшатнулся назад, показывая рукой на мусорный бак.

Когда полицейские подъехали, из контейнера выскочил прятавшийся там мужчина и постарался сбежать по дороге. За ним бросился сотрудник полиции. Во время погони с мужчины слетели ботинки.

В полиции уточнили, что беглеца вскоре задержали, никто не пострадал. В мусорном баке мужчина спрятался, когда скрывался от преследования. Это был водитель машины, которого патруль ранее остановил.

