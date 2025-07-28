Альпинисты попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Два альпиниста попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали мужчину и женщину в безопасное место. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что группа из двух человек отправилась в поход на гору Башхаауз из альплагеря «Безенги». Камнепад накрыл их на высоте 3800 метров в верховьях ущелья Безенги.

Восемь спасателей отправились к месту ЧП на вертолете Ми-8 МЧС России. Они эвакуировали из ущелья пожилого мужчину из Санкт-Петербурга и женщину из Саратовской области. В Нальчике их встретили медики.

Ранее российский турист исчез в горах Абхазии около озера Рица. Для поисков МЧС задействовало восемь человек. Тело мужчины нашли в районе Рицинского ущелья. Предположительно, он сорвался со скалы.