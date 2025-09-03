Альпиниста, пропавшего на хребте Аибга в Сочи, по-прежнему не нашли

В горах Красной Поляны в Сочи продолжают искать альпиниста, отставшего от группы у хребта Аибга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на краевое управление МЧС.

На месте работают 21 специалист и четыре единицы техники, но обнаружить следы мужчины пока не удалось.

Спортсмен перестал выходить на связь 30 августа. Накануне он повел клиентов по хребту. Поход был рассчитан на один день, поэтому группа не брала с собой ни спальников, ни большого запаса еды. Однако вернуться они не смогли и остались ночевать в горах.

На следующий день гид отправил клиентов назад на базу одних. Они вышли в Красную Поляну и не смогли объяснить, где остался альпинист. С тех пор его ищут.