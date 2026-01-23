Погибший от рук догхантеров в ЖК «Мещерский лес» пес умер из-за яда

Число погибших из-за догхантеров в ЖК «Мещерский лес» питомцев за сутки достигло семи. Хозяин одной из собак рассказал, что та отравилась неизвестным ядом, оставленным на улице.

«Наш питомец съел что-то небольшое во время прогулки. Было уже темно, поэтому что это было точно, не понятно», — отметил он.

По его словам, собаке стало плохо чрез час. У пса начались судороги, возникла потеря ориентации в пространстве и паралич тела. Хозяин отвез животное к ветеринару, но спасти питомца не удалось.