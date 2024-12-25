На улице Норильской в Москве произошло крупное ДТП. Источник рассказал 360.ru детали происшествия.
Ранее стало известно, что в аварию попали пять автомобилей. Полиция перекрыла движение в обе стороны, пострадал один человек.
«Сидит в авто ДПС. Алкаш. Он тут во дворах еще понацеплял. От освидетельствования отказался. Поехали продуваться к доктору», — рассказал источник.
К настоящему моменту местная полиция ситуацию не комментировала.
Ранее россиянин прикинулся пострадавшим в ДТП и угнал автомобиль своего спасителя.
«Алкаш». Виновник массового ДТП на Норильской в Москве отказался от медосвидетельствования
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