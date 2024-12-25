«Алкаш». Виновник массового ДТП на Норильской в Москве отказался от медосвидетельствования

Источник 360.ru: вероятный виновник ДТП на Норильской оказможет быть пьян

На улице Норильской в Москве произошло крупное ДТП. Источник рассказал 360.ru детали происшествия.

Ранее стало известно, что в аварию попали пять автомобилей. Полиция перекрыла движение в обе стороны, пострадал один человек.

«Сидит в авто ДПС. Алкаш. Он тут во дворах еще понацеплял. От освидетельствования отказался. Поехали продуваться к доктору», — рассказал источник.

К настоящему моменту местная полиция ситуацию не комментировала.

Ранее россиянин прикинулся пострадавшим в ДТП и угнал автомобиль своего спасителя.