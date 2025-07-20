Алаудинов осудил драку с участием чеченского бойца в ЛНР

Генерал-лейтенант командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов негативно оценил конфликт с участием чеченского бойца в Луганской Народной Республике. О своем отношении к случившемуся он рассказал в Telegram-канале .

Соотечественник генерала подрался в бассейне в Луганске с другим военным. Алаудинов жестко осудил поступок бойца и сказал, что он «позор чеченского народа» и членом «Ахмата» не является.

«Я его не уважаю. Считаю, что должен нести ответственность за свое поведение», — подчеркнул он.

Видеоролик с потасовкой опубликовал в социальных сетях профессиональный боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич.

Алаудинов также осудил его поведение и заявил, что Дивнич разжигает ненависть в отношении остальных чеченцев. Командир «Ахмата» пригласил военного на встречу для обсуждения произошедшего.