Алабай напал на ребенка в Шатуре

По факту нападения возбудили уголовное дело.

По данным Kp.ru, нападению алабая подвергся шестилетний мальчик. Когда на него набросился пес, мать громко закричала и попыталась отогнать животное с помощью отвертки. В результате нападения мальчик получил ссадины и раны.

По словам матери пострадавшего, собака сбежала с соседнего участка. Помимо алабая, там живут еще две собаки.

Ранее в Таганроге ротвейлер покусал 12-летнего школьника. Собака набросилась на подростка, когда тот отдыхал с компанией около двора. Агрессивное животное оттащил от мальчика хозяин. Мать пострадавшего подтвердила, что ее сын жив, с ним все нормально. Врачи сделали ему уколы и наложили швы на место укусов.