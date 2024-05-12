Алабай напал на девочку в Тверской области | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 05:53 Алабай напал на девочку в Тверской области РИА «Новости»

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Шестилетняя девочка пострадала в городе Нелидово Тверской области в результате нападения, предположительно, безнадзорного алабая. Ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение», — заявили в надзорном ведомстве.

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Животное напало на ребенка на улице Пржевальского в субботу, 11 мая. Нелидовская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой также оценят деятельность уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Следователь также проверяет сообщение о нападении собаки на ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В конце апреля стая бродячих собак напала на девочку в бурятском поселке Сотниково. Ребенка спас мужчина, отогнавший животных доской.