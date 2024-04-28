Стая бродячих собак напала на ребенка в Бурятии | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 15:53 Стая бродячих собак напала на ребенка в Бурятии Мужчина спас девочку от нападения стаи бродячих собак в Бурятии РИА «Новости»

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Агрессивные собаки атаковали девочку в поселке Сотниково Иволгинского района Бурятии. Ребенка спас проходивший мимо мужчина. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

На опубликованных кадрах животные напали на ребенка на дороге. Две крупные собаки повалили его на землю за висящий на спине рюкзак и начали рвать одежду.

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На помощь девочке прибежал мужчина, который отогнал агрессивных животных доской.

Специальные службы нашли одного из напавших на девочку псов. Животное посадили в машину и увезли. О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не известно.

Бурятия стала первым регионом России, где законодательно утвердили эвтаназию невостребованных животных. Безнадзорных собак после поимки отправляют в пункты временного размещения, а затем в приюты.

Если животное чипировано, то у владельцев есть два месяца, чтобы забрать своего питомца. Для собак без чипов и меток срок в два раза меньше, и через 30 дней их отправляют на усыпление.