Аквапарк Yas Waterworld загорелся в Абу-Даби

В столице ОАЭ Абу-Даби загорелся популярный аквапарк Yas Waterworld. Об этом сообщила газета The National.

На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что пламя полностью охватило одно из зданий на территории строящейся части комплекса.

Огонь в том числе распространился на водную горку, которая должна была стать самой крупной в стране.

По предварительным данным, пожар не затронул действующую часть аквапарка, открытого в 2013 году. Обошлось без пострадавших. Прибывшие на место пожарные смогли локализовать возгорание.

Ранее в центре Москвы загорелся элитный жилой комплекс «Роза Росса» на Зубовской улице. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже здания в пентхаусе стоимостью порядка миллиарда рублей.

Огонь полыхал на площади около 100 квадратных метров. К тушению привлекли больше 70 специалистов и 21 единицу техники.