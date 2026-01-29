Акула подбросила серфера в воздух в Австралии

На восточном побережье Австралии серфер столкнулся с крупной акулой во время катания на волнах. Об этом сообщил новостной сервис 7News .

По данным журналистов, утром в четверг, 29 января, у мыса Флэт-Рок хищница атаковала серфера. Акула ударила доску, но настолько сильно, что мужчину подбросило в воздух, после чего он упал в воду. Травм серфер не получил и смог самостоятельно добраться до берега.

После этого случая местные власти временно закрыли для посещения три пляжа — Флэт-Рок, Шарпс и Леннокс-Хед. Как отметили авторы публикации, этот эпизод — один из целой серии нападений акул у берегов Австралии.

Ранее 12-летний ребенок получил серьезные травмы в результате нападения тупорылой акулы в Сиднейской гавани.