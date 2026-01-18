В Австралии акула едва не откусила ноги 12-летнему мальчику

В Австралии 12-летний мальчик получил серьезные травмы в результате нападения акулы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Хищник атаковал ребенка в Сиднейской гавани в районе пляжа Шарк-Бич в парке Нильсен. Пострадавшего удалось достать на берег и оказать первую помощь.

«Мальчик находится в критическом состоянии, он получил серьезные травмы обеих ног», — указали в материале.

Ребенка госпитализировали, врачи делают все, чтобы сохранить функциональность поврежденных конечностей. Источники издания отметили, что мальчик плавал за пределами сетки безопасности, когда на него напала акула.

Ранее стало известно, что на Карибах акула откусила руки туристке из Канады. Нападение произошло на пляже Томпсонс‑Коув.