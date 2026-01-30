Акула напала на подростка в Бразилии

В бразильском штате Пернамбуку акула напала на 13-летнего подростка, который отдыхал на пляже. Мальчик погиб. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Парень играл в воде, когда хищница вцепилась ему в бедро и повредила бедренную артерию. Очевидцы вытащили подростка на берег и попытались провести реанимацию, но он быстро терял кровь. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Власти заявили, что на пляже стояли четыре предупреждающих знака. Всего в городе установили 13 таких табличек, потому что акул регулярно замечают у побережья.

После гибели подростка комитет по мониторингу случаев нападения акул CEMIT пообещал усилить наблюдение и возобновить программу отслеживания хищников с помощью микрочипов, которую ранее приостановили.

С 1992 года в Пернамбуку зафиксировали более 80 нападений акул на людей, 26 из них закончились смертями.

Ранее на восточном побережье Австралии серфер столкнулся с крупной акулой во время катания на волнах. Мужчина не пострадал.