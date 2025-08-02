Акула напала на беременную жену звезды НБА Галлинари

Супруга известного баскетболиста Данило Галлинари Элеонора Бой пережила нападение акулы. Это произошло во время отдыха в Пуэрто-Рико, сообщило El Vocero.

Беременная Элеонора приехала на пляж Исла-Верде. Акула напала, когда женщина решила зайти в воду. Хищник укусил ее за бедро правой ноги.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшую с открытой раной. Она перенесла хирургическое вмешательство. Позже Бой вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Она сообщила, что с ней и ребенком все в порядке.

«Никогда не думала, что на меня может напасть акула, и я была возле берега и на суперлюдном пляже», — отметила женщина.

Сейчас 39‑летняя Элеонора готовится к рождению третьего ребенка. У журналистки и баскетболиста есть сын и дочь.

Ранее дайвер стал жертвой нападения акул в Израиле. У 40-летнего мужчины остались четверо детей.