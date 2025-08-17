Акула чуть не потопила лодку с рыбаками во Владивостоке

Рыбаки столкнулись с агрессивной акулой на острове Русский во Владивостоке. Хищница прокусила борт их резиновой лодки, сообщил местный Telegram-канал Svodka25 .

«Акула прокусила лодку рыбаков — те кое-как добрались до берега», — указали в сообщении.

Предположительно, что морскую хищницу мог привлечь садок с пойманной рыбой, опущенный в воду. По словам рыбаков, они решили ее прикормить.

Сперва акула кружила вокруг лодки. Потом она попыталась ее атаковать, прокусив нижний баллон.

По пути до берега напуганным рыбакам пришлось все время подкачивать лодку, чтобы она не ушла на дно. При этом акулу не испугал включенный мотор судна.

Ранее туристка из России столкнулась с акулой на Мальдивах. Девушка участвовала в экскурсии с опасными хищниками. Одна из хищниц напала на россиянку и прокусила ей руку.