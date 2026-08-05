Акула чуть не перевернула лодку с рыбаками у Владивостока

Акула атаковала резиновую лодку с рыбаками у мыса Поворотный рядом с Владивостоком. Хищник бился о борт и не на шутку испугал людей.

На видео видно, как он настойчиво плавал рядом с лодкой и пытался ее перевернуть. Автор видео отметил, что неподалеку находились и другие акулы.

Ранее морской хищник напал на человека на пляже Джонс-Бич в Нью-Йорке. Специалисты предположили, что акулы подошли так близко к берегу из-за аномальной жары.

В результате нападения купавшийся мужчина получил несколько рваных ран на ноге. Скорая доставила его в больницу, угрозы для жизни не возникло.

В связи с ЧП управление парков Нью-Йорка решило временно закрыть пляж. Позже запрет частично сняли, но заходить в воду разрешили только по пояс.