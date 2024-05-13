Актрису Елену Санаеву экстренно госпитализировали | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 17:40 Актрису Елену Санаеву экстренно госпитализировали Baza: заслуженную артистку России Санаеву экстренно госпитализировали в Москве РИА «Новости»

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Заслуженную артистку России Елену Санаеву срочно госпитализировали в Москве из-за трудностей с дыханием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Актриса сама вызвала скорую, сообщив о проблемах с сердцем. Ей стало плохо дома.

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По информации СМИ, после осмотра медики решили отправить 81-летнюю женщину в больницу. У Санаевой обнаружили легочную эмболию.

«Сегодня днем артистка стала задыхаться и родственники вызвали скорую», — отметил источник телеканала Рен ТВ.

По его данным, самочувствие женщины ухудшилось из-за длительной болезни сердца и сосудов.

Елена Санаева широко известна благодаря своим работам в кинолентах «Чучело», «Приключения Буратино» и «Деревня Утка». Она была замужем за актером Роланом Быковым, который скончался в 1998 году. От первого брака у актрисы есть сын — известный писатель и режиссер Павел Санаев.

Ранее звезде комедии «Любовь и голуби» Наталье Теняковой понадобилась помощь врачей перед спектаклем. Госпитализация актрисе не потребовалась.