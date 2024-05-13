Стало известно, почему звезде комедии «Любовь и голуби» потребовалась помощь врачей | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 11:30 Стало известно, почему звезде комедии «Любовь и голуби» потребовалась помощь врачей Актриса Тенякова объяснила резкое ухудшение здоровья магнитными бурями Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

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Актрисе Наталье Теняковой потребовалась помощь медиков в московском МХТ имени А. П. Чехова. В беседе с 360.ru артистка призналась, что виной всему стали сильные возмущения магнитного поля Земли.

«Магнитные бури. Мне сделали укол, отыграла спектакль. Медики сказали, что были страшные магнитные бури, и у них было очень много вызовов таких», — отметила Тенякова.

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Ранее актрисе, сыгравшей бабушку Шуру в киноленте «Любовь и голуби», стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место». Ей сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие в театр медработники на месте помогли артистке. Госпитализация Теняковой не потребовалась.