Актера Трусова задержали с наркотиками в центре Москвы

В центре Москвы задержали актера Театра на Таганке Дмитрия Трусова. У него нашли наркотики, сообщил источник РЕН ТВ .

Вечером 16 марта на улице 1905 года полицейские остановили автомобиль, в котором находился Трусов.

«При обыске у 35-летнего актера был обнаружен сверток с наркотиками», — сообщил источник.

В настоящее время проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, организовавшего нарколабораторию. У мужчины изъяли около пяти килограммов мефедрона, а также более 100 литров жидкости с наркотиком, оборудование и реактивы.