Актер из сериала «Сваты» умер после ДТП в Крыму

Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский скончался после аварии в Севастополе

Актер Максим Шпаковский скончался после ДТП в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре флота, Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет», — отметили в пресс-службе.

Представители театра выразили соболезнования родным и близким Максима Шпаковского. ДТП произошло в ночь на пятницу, 25 октября. Артиста доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли его спасти.

Максим Шпаковский родился в Севастополе, где и окончил филиал Ярославского государственного театрального института. За актерскую карьеру сыграл свыше 40 эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах. Он же предстал в образе бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты», а также играл в спектаклях «Капитанская дочка», «Женитьба», «Ты нужен морю» и других.