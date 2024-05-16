Актер из «Папиных дочек» пропал в Москве | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 18:44 Актер из «Папиных дочек» пропал в Москве Regnum: актер из сериала «Папины дочки» Светлов вышел из дома в Москве и пропал РИА «Новости»

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В Москве сотрудники полиции разыскивают пропавшего актера из сериала «Папины дочки» Андрея Светлова. В беседе с Regnum мама артиста сообщила, что сын отправился за деньгами в Климовск и исчез.

Пенсионерка пояснила, что в последнее время актер сидел без ролей, поэтому ездил на разные строительные объекты на подработку. С 9 по 12 мая он работал в Климовске, связи с ним не было, так как недавно у артиста украли два телефона.

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«В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал. С тех пор на связь не выходил», — рассказала журналистам женщина.

Она обратилась в полицию с просьбой выяснить, добрался ли сын до Климовска, получил ли зарплату и не попал ли в беду.

«Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. Но больше пока никакой информации мне не сообщали», — отметила она.

Ранее полицейские освободили участника СВО из трудового рабства в Пушкино. По словам бойца, пока он ждал на вокзале поезд, разговорился с незнакомыми ему людьми, затем провал в памяти и «рабочий дом».