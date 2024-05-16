Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение теракта в Крыму | 360°

16 мая 2024, 13:19
Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Сотрудники ФСБ успешно предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, который пытались совершить украинские спецслужбы. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, силовики задержали граждан, завербованных украинской стороной. Аксенов поблагодарил ФСБ за проделанную работу и защиту региона.
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«Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики», — написал глава Крыма.
Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил, что двое украинских агентов планировали подрыв железной дороги в Ленинском районе. В подготовке теракта сознались 25-летний мужчина и его 24-летняя сожительница. По данным ФСБ, они также отправляли спецслужбам Украины фотографии и информацию о российских военнослужащих, военных объектах и системах ПВО.
Терроризм
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Сергей Аксенов
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