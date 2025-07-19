Агрессивный кот оккупировал подъезд дома на востоке Москвы

Жители дома в московском районе Гольяново пожаловались на оккупировавшего подъезд агрессивного кота. Животное бросается на всех, кто пытается выйти из квартиры. Об этом 360.ru сообщил источник.

Жильцы заявили, что кот начинает шипеть и нападать на каждого, кто попадает в поле его зрения. Они добавили, что агрессивное животное пришло в подъезд еще в минувшую пятницу, 18 июля, и с того времени из дома никто не может выйти.

Вызванные на место сотрудники управляющей компании справиться с пушистым агрессором не смогли и ретировались. В результате жители обратились к спасателям, которые пока на вызов не отреагировали.

В минувшую среду собака укусила за лицо маленькую девочку в нижегородском Городце. Как сообщила мать пострадавшего ребенка, напавшее животное гуляло вместе с хозяйкой, которая после агрессивного поведения своего питомца быстро скрылась. Помогать пострадавшей девочке владелица пса не стала.