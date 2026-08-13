Агрессивная сорока налетела на девочку и выклевала ей глаз

В Западной Австралии сорока ослепила 12-летнюю девочку, напав на нее без всякой причины на улице и клюнув в глаз. Об этом сообщило издание The Sun .

Австралийка Николь Муди рассказала, что сорока напала на ее дочь прошлой осенью. Девочка шла из школы, когда с ближайшего дерева внезапно слетела птица и клювом проткнула ей глаз. Рыдающий ребенок сразу позвонил матери.

Женщина подумала, что дочь просто напугана. Спустя несколько минут она увидела, что произошло с ребенком и ужаснулась.

«Изуродованные фрагменты внутренностей глаза свисали рядом с веком, из которого сочилась жидкость и кровь. Это было тошнотворно», — рассказала Николь.

Девочку доставили в больницу, где ее экстренно прооперировали. Через два дня хрусталик воспалился и его пришлось удалить. По словам врачей, левый глаз девочки, возможно, никогда не восстановится.

По словам Николь, дочь выписали, но им пришлось обратиться к психологу. Кроме того, девочке пришлось отказаться от занятий воздушной акробатики. Также она боится выходить на улицу.

Ранее в Шотландии мужчина с чайкой в руке напал на прохожего.