Агрессивная красная змея пробралась в квартиру на северо-востоке Москвы

Змея пробралась в квартиру в Москве на улице Санникова. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, рептилия красного цвета. Она ведет себя агрессивно и может напасть на людей.

Ранее похожий случай произошел в московском районе Зябликово. Пенсионерка вышла на балкон и увидела змею. Позже выяснилось, что это был уж — он сбежал из квартиры соседа. В итоге мужчине вернули экзотического питомца.

До этого змею нашли в подъезде многоэтажки на Веерной улице в Москве. По неуточненным данным, она выползла из квартиры на лестничную клетку. Рептилия вела себя спокойно, медленно ползала. Несмотря на это, жильцы дома все равно испугались.