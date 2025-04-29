Агент Украины попытался отравить 70 летчиков в Армавире и получил 27 лет тюрьмы

Уроженец Мелитополя Егор Семенов получил 27 лет лишения свободы. Его обвинили в попытке отравить десятки выпускников авиационного училища в Армавире, сообщило РИА «Новости» .

Следствие пришло к выводу, что задание отравить курсантов Семенову дали украинские спецслужбы. Мужчине присвоили позывной «#35».

Завербовали Семенова в апреле 2023 года, российское гражданство он получил годом ранее. За атаку на выпускников военного училища обвиняемому пообещали около полумиллиона рублей.

При расследовании дела выяснилось, что Семенов решил использовать яд. Он добавил в торт и спиртные напитки кордиамин — вещество продается по рецепту, в больших количествах оно способно вызвать летальный исход.

Затем мужчина переоделся курьером и отвез отравленное угощение в ресторан, где праздновали выпуск летчики. Те уже успели разрезать торт, но пробовать не стали. Кто-то из курсантов заметил, что «курьер» не сказал, от кого прислали подарок.

В результате на место вызвали полицию. Семенова поймали в Ставрополе, его выследили по камерам. Задержали мужчину в октябре 2023 года.

Теперь же ему предстоит провести в местах лишения свободы 27 лет. Первые пять он отбудет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима. Прокуратура намерена обжаловать приговор и добиться пожизненного заключения для Семенова.

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