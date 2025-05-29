Мошенники обманули 91-летнего ученого из Санкт-Петербурга на 43 млн рублей

Пожилой ученый из Санкт-Петербурга стал жертвой телефонных мошенников и передал им 43 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил телеканал 78.ru .

Журналисты рассказали, что с 19 по 27 мая аферисты связывались с 91-летним жителем Невского района. Они, применяя различные тактики воздействия на пенсионера, убедили его передать курьеру все деньги, которые хранились у него наличными дома.

Выяснилось, что на уловку мошенников попался кандидат физико-математических наук, советский и российский изобретатель и обладатель множества патентов. Сумма ущерба составила 43 миллиона рублей.

Пострадавший пенсионер сам обратился в полицию и рассказал правоохранителям о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее преступники выманили у жительницы блокадного Ленинграда более миллиона рублей. Пенсионерке позвонил незнакомец, который убедил ее передать все деньги для проверки их подлинности. Лжеинкассатора задержали. Деньги 90-летней женщине вернут в ближайшее время.